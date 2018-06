Message de félicitations à SM le Roi du Président gabonais à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

jeudi, 14 juin, 2018 à 20:44

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du Président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le président gabonais exprime à SM le Roi ses très vives et chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur, ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.

“Au terme de cette période sacrée, je voudrais également souhaiter au Peuple marocain frère, prospérité et bien-être continus, au sein du Royaume en constant progrès sous Votre conduite éclairée”, souligne le Président gabonais dans ce message, priant le Tout-puissant de continuer à accorder à Sa Majesté, la force et la clairvoyance pour poursuivre la modernisation du royaume et le renforcement de l’unité et la solidarité de la Oumma islamique dans un monde de plus en plus confronté à des défis multiformes.

Se félicitant de l’excellence des relations de fraternité et de coopération exemplaires qui unissent les deux pays, M. Ali Bongo Ondimba renouvelle en cette circonstance bénie son engagement à soutenir, de concert avec SM le Roi, l’édification d’un partenariat Gabon-Maroc dynamique et fructueux aux bénéfices des deux peuples.