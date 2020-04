Message de félicitations à SM le Roi du Président de l’Etat de Palestine à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan

lundi, 27 avril, 2020 à 20:55

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de l’Etat de Palestine Mahmoud Abbas, président de l’Organisation de libération de la Palestine, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Président palestinien exprime, en son nom et en celui de l’Etat de Palestine et de son peuple, à SM le Roi, et à travers le Souverain, au gouvernement et au peuple marocain frère, ses vives félicitations fraternelles.

M. Mahmoud Abbas implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la santé et le bonheur, pour le peuple marocain dans davantage de progrès et de prospérité, et pour le peuple palestinien de gagner sa liberté et de son indépendance sur le territoire d’un État palestinien indépendant avec Al-Qods Acharif comme capitale.