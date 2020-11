Message de félicitations à SM le Roi du Président libanais à l’occasion de la fête de l’Indépendance

mercredi, 18 novembre, 2020 à 18:05

Le journal «Portal De Angola» s’est fait, mardi, l’écho de la condamnation par le Maroc de l’incursion illégale des milices du «Polisario», depuisºle 21 octobre dernier, dans la zone tampon de Guergarate, dans le but de procéder sciemment et délibérément à l’interruption de la circulation civile des personnes et des marchandises.