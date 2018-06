Message de félicitations à SM le Roi du président libanais à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

jeudi, 14 juin, 2018 à 21:09

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président libanais, M. Michel Aoun à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, M. Michel Aoun exprime ses sincères et meilleurs vœux au Souverain, espérant que cette fête soit empreinte de joie et d’espoir pour Sa Majesté le Roi et le peuple marocain et une occasion pour consacrer la solidarité arabe.