Message de félicitations à SM le Roi du président pakistanais à l’occasion de la Fête du Trône

mardi, 30 juillet, 2024 à 11:07

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République islamique du Pakistan, M. Asif Ali Zardari, à l’occasion du 25è anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Zardari exprime ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bien-être à SM le Roi et de davantage de paix et de prospérité au peuple marocain frère.

Saluant les liens fraternels unissant les deux pays, portés par une foi commune, des valeurs partagées et une coopération dans les fora internationaux, M. Zardari fait part de sa grande satisfaction du développement soutenu qu’ont connu ces relations dans divers domaines.

M. Zardari saisit cette occasion pour exprimer sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Sa Majesté le Roi pour renforcer le partenariat de longue date unissant le Maroc et le Pakistan, et explorer de nouveaux champs de coopération au service des intérêts communs des deux pays.