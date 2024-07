Message de félicitations à SM le Roi du président de la République de Singapour à l’occasion de la Fête du Trône

mardi, 30 juillet, 2024 à 12:50

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, à l’occasion du 25è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans son message, le président de Singapour exprime, en son nom et au nom du peuple singapourien, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de davantage de santé et de succès au Souverain.

M. Shanmugaratnam salue, à cette occasion, les relations chaleureuses et amicales unissant le Maroc et Singapour depuis l’établissement des liens diplomatiques entre les deux pays en 1997.