Message de félicitations à SM le Roi du président turc à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 29 juillet, 2022 à 21:54

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président turc Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Erdogan exprime, en son nom et en celui du peuple turc, ses sincères félicitations à SM le Roi et au peuple marocain ami et frère, réaffirmant son souhait que les relations amicales existantes entre les deux pays se développent davantage, “grâce à nos volontés et efforts communs, contribuant ainsi fortement à la paix, la stabilité et la sérénité de notre région”.

A cette occasion, le président turc renouvelle ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour Sa Majesté le Roi, et de bien-être et de prospérité pour le peuple marocain ami et frère.