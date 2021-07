Message de félicitations à SM le Roi du Prince Héritier du Koweït à l’occasion de l’Aïd Al Adha

mardi, 20 juillet, 2021 à 21:01

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de voeux et de félicitations du Prince Héritier de l’État du Koweït, SA Cheikh Mechaal al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Adha béni.

Dans ce message, SA Cheikh Mechaal al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations fraternelles et ses voeux les meilleurs de santé et de bonheur.

Le Prince Héritier du Koweït saisit également cette occasion bénie pour implorer le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Royaume du Maroc et son peuple frère dans les bienfaits et le progrès sous la conduite éclairée du Souverain, et pour la Oumma arabo-islamique dans la gloire.