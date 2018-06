Message de félicitations à SM le Roi du Sultan Qabous à l’occasion de l’Aid Al-Fitr

jeudi, 14 juin, 2018 à 20:37

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Sultan Qabous Ibn Said d’Oman à l’occasion de l’Aid Al-Fitr.

Dans ce message, le Sultan Qabous exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations et ses vœux sincères de santé, de bonheur et de quiétude, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion bénie pour le Souverain et de perpétuer sur le peuple marocain frère ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité et sur la Oumma arabe et islamique gloire et bien-être.