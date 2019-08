Message de félicitations à SM le Roi du Vice-président émirati à l’occasion du Nouvel An de l’Hégire

samedi, 31 août, 2019 à 23:28

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Vice-président de l’État des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, à l’occasion de l’avènement du Nouvel An de l’Hégire 1441.

Dans ce message, Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant de renouveler cette occasion pour le Souverain dans davantage de santé et de bonheur et pour la Oumma arabe et islamique dans la gloire et la grandeur.