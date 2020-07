Message de félicitations à SM le Roi de la gouverneure générale du Canada à l’occasion de la fête du Trône

jeudi, 30 juillet, 2020 à 11:20

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations et de vœux de la gouverneure générale du Canada, Mme Julie Payette, à l’occasion du 21ème anniversaire de la Fête du Trône.

“Au nom des Canadiens et en mon nom personnel, je suis ravie de vous offrir, ainsi qu’au peuple marocain, nos meilleurs vœux à l’occasion de la fête du Trône”, écrit la gouverneure générale du Canada dans ce message.

Mme Payette souligne également que “le Canada est fier de pouvoir compter sur un partenaire comme le Maroc dans plusieurs domaines d’importance, tels que l’égalité des genres, la gouvernance inclusive, la promotion du multilatéralisme, ainsi que la lutte contre le terrorisme et les changements climatiques”.

“Ces liens de coopération témoignent de la solide amitié qui existe entre nos deux nations, renforcée notamment par l’apport d’une communauté marocaine grandissante au Canada”, ajoute la gouverneure générale canadienne.

“La récente crise nous a démontré qu’aucun pays ne peut faire face seul aux défis mondiaux, et que la coopération internationale est plus que jamais nécessaire”, relève Mme Payette, soulignant que “ce contexte hors du commun a mis en relief le dynamisme et l’efficacité des relations bilatérales canado-marocaines”.

Et de conclure que “cette collaboration fructueuse, résultant d’efforts concertés, laisse entrevoir toute l’étendue du travail que nous pouvons accomplir ensemble, afin de bâtir un monde plus juste, sécuritaire et prospère pour tous”.