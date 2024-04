Message de félicitations à SM le Roi de l’Émir de l’État du Koweït à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mercredi, 10 avril, 2024 à 0:02

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, l’Émir de l’État du Koweït exprime à SM le Roi ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Il implore le Très-Haut de renouveler cette occasion “pour nos deux pays frères et la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits, le bien-être et la bénédiction”, et de “réaliser les aspirations du Royaume du Maroc et de son peuple frère à la grandeur et à la prospérité sous la sage conduite de Votre Majesté, et de perpétuer sur Votre Majesté les bienfaits de la santé et de bien-être”.