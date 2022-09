Message de félicitions de SM le Roi aux Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de leur pays

samedi, 3 septembre, 2022 à 12:04

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux Capitaines-Régents de la république de Saint-Marin, Oscar Mina et Paolo Rondelli, à l’occasion de l’anniversaire de la Fondation de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à MM. Mina et Rondelli Ses chaleureuses félicitations et Sincères vœux de Santé et quiétude et au peuple de Saint-Marin ami davantage de progrès et de prospérité.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa satisfaction quant aux relations de coopération fructueuse et d’estime mutuelle existant entre les deux pays, réitérant Sa ferme détermination d’œuvrer de concert pour poursuivre l’action commune en vue de renforcer les relations bilatérales dans l’intérêt des deux peuples frères.