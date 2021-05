Message de fidélité et de loyalisme de la famille des FAR à SM le Roi à l’occasion du 65è anniversaire des Forces Armées Royales

vendredi, 14 mai, 2021 à 20:14

Rabat – La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, à l’occasion de la célébration, vendredi, du 65è anniversaire de la création des FAR.

Voici la traduction de ce message :

“Louange à Dieu.

Que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales,

Majesté,

À l’occasion de la commémoration du soixante-cinquième anniversaire de leur création, les Forces Armées Royales ont l’insigne honneur de faire part, avec déférence et considération, à Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, que Dieu Le Glorifie, de leurs chaleureuses félicitations, de leurs sincères sentiments de fidélité et de loyalisme et de leur fort attachement au Glorieux Trône Alaouite.

Votre Majesté,

En Commémorant ce précieux anniversaire, cher à tous les Marocains, Vos Forces Armées Royales avec toutes leurs composantes terrestre, aérienne, maritime et Gendarmerie Royale renouvellent, aujourd’hui, à leur Chef Suprême, source d’inspiration de sa grandeur et protecteur de sa gloire, leur pacte d’honneur et de résilience face à toutes les menaces pour préserver la fierté et la dignité de la Patrie et sacrifier tout ce qui est précieux pour la défense du territoire de notre Royaume chérifien et la préservation de ses constantes.

Majesté,

Les membres de Votre armée, imprégnés de sentiments de fierté et de gratitude pour Votre Haute bienveillance et Votre sollicitude paternelle à leur égard, expriment à Sa Majesté le Roi, descendant du Prophète, leur engagement permanent derrière Votre Majesté pour davantage de prospérité et de développement pour Votre peuple fidèle sous Votre règne, suivant la voie de Vos Glorieux Ancêtres, Votre Grand-Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Votre père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu Les accueille dans Son vaste Paradis, comme en témoignent les grandes réalisations accomplies sous Votre conduite éclairée dans divers domaines et qui ont permis de renforcer le rayonnement et le leadership de notre pays aux niveaux régional et international.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté, Vous accompagner, Vous accorder davantage de succès et de gloire et guider Vos pas pour le bien de notre Oumma. Puisse le Très-Haut renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur et Le combler en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale. Dieu l’omnipotent exauce les vœux de ceux qui l’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah warahmatouhou taala wa barakatouh”.