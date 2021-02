Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du Président de la Chambre des conseillers

mercredi, 10 février, 2021 à 17:40

Rabat – Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, à l’occasion de la clôture de la session d’octobre de l’année législative 2020-2021.

Dans ce message, M. Benchamach exprime au Souverain, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des conseillers, ses plus hautes expressions de loyauté imprégnées des plus sincères sentiments de fidélité et de loyalisme.

La clôture de cette session d’automne a été marquée par un bilan important touchant différents domaines de législation, de contrôle de l’action du gouvernement, d’évaluation des politiques publiques et de la diplomatie parlementaire, souligne le président de la Chambre des conseillers, relevant que ce bilan a renforcé les acquis positifs réalisés par l’institution législative sous le règne de Sa Majesté le Roi.

Ainsi, au volet de l’action législative, a-t-il poursuivi, cette session a été marquée par l’approbation de 37 textes, dont 29 projets de loi et huit (08) propositions de loi.

S’agissant du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques, le choix des thèmes des trois séances plénières consacrées aux réponses par le Chef du gouvernement à des questions relatives à la politique générale, s’est inspiré de l’esprit des discours royaux et des priorités nationales, a-t-il relevé, notant que cette session a été également marquée par la tenue de la séance annuelle d’évaluation des politiques publiques, pour la quatrième fois, dans le cadre de la Constitution de 2011 du Royaume, que la Chambre des conseillers a consacrée à l’évaluation de la stratégie nationale de l’Eau.

En droite ligne avec la volonté royale, et en réactivité avec le discours de SM le Roi adressé à la Nation à l’occasion de la 21ème anniversaire de la glorieuse fête du Trône, la Chambre des conseillers a procédé à la création d’un groupe de travail thématique temporaire sur la réforme du régime de la protection sociale au Maroc, a-t-il fait valoir.

Concernant les relations entre la Chambre et les institutions constitutionnelles, M. Benchamach a fait savoir que la Chambre poursuit le renforcement des principes de coopération et de complémentarité, à travers des conventions de partenariat et la mobilisation du rôle consultatif de ces institutions, conformément aux dispositions de la Constitution et du Statut intérieur de la deuxième chambre du Parlement.

Pour ce qui est de la diplomatie parlementaire, il a relevé que conformément aux Hautes orientations Royales, la Chambre des conseillers agit dans le cadre d’une orientation diplomatique novatrice et proactive, affirmant que cette session a été marquée par l’adhésion continue de la Chambre dans les unions régionale, continentale, et internationale, en plus du renforcement des relations bilatérales, outre la participation de la chambre dans des fora parlementaires régionaux, continentaux et internationaux.

Dans ce cadre, poursuit M. Benchamach, la Chambre des conseillers a multiplié la communication avec l’ensemble des organisations et unions parlementaires, régionales et internationales pour leur informer de la réalité de la situation au passage d’El Guergarate, notamment de la justesse, de la sagesse et du caractère pacifique de l’intervention marocaine dans la région, ainsi que le renouvellement du plaidoyer autour de la cause nationale, et la poursuite de la mobilisation du soutien à l’initiative marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud, dans le cadre de la souveraineté nationale et territoriale du Royaume du Maroc.