Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des conseillers à l’occasion de la clôture de la session d’avril de l’année législative 2019-2020

samedi, 25 juillet, 2020 à 16:54

Rabat – Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des conseillers, M. Hakim Benchamach, à l’occasion de la clôture de la session d’avril de l’année législative 2019-2020.

Dans ce message, M. Benchamach exprime au Souverain, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des conseillers, sa plus profonde révérence imprégnée des plus sincères sentiments de fidélité et de loyalisme.

La clôture de cette session a été marquée par un bilan important touchant différents domaines, a indiqué M. Benchamach, relevant que cette session a connu nombres d’activités importantes relatives à la législation, au contrôle de l’action du gouvernement, à l’évaluation des politiques publiques et à la diplomatie parlementaire, dans le cadre d’une mobilisation maximale et exceptionnelle conformément aux sages Hautes Orientations du Souverain et à Sa vision proactive dans l’adoption de mesures préventives, rapides et décisives pour faire face à la propagation du nouveau Coronavirus.

Au volet de l’action législative, vingt textes d’une grande importance ont été approuvés dans ce contexte particulier que traverse le pays et qui sont à même de relever les défis sanitaires, sociaux et économiques de cette étape, a t-il indiqué.

Cette session a également été marquée par l’adoption par la Chambre des conseillers du mécanisme de vote électronique à distance des textes législatifs, une première dans l’histoire parlementaire du Maroc et une deuxième au niveau de l’Afrique et du Moyen-Orient, a noté M. Benchamach.

S’agissant du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques, le choix des thèmes des trois séances plénières consacrées aux réponses par le Chef du gouvernement à des questions relatives à la politique générale, a été l’occasion de traduire les préoccupations des citoyens, leurs craintes et leurs aspirations dans ce contexte particulier, s’inspirant dans ce sens de l’esprit des Orientations Royales visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a-t-il relevé.

Pour ce qui est de la diplomatie parlementaire, M. Benchamach a souligné que conformément aux Hautes orientations Royales, la Chambre des Conseillers agit selon une approche proactive, ajoutant que cette session a connu la participation des membres des sections nationales permanentes de la Chambre auprès des Unions parlementaires régionales, continentales et internationales dans les rencontres et conférences tenues par ces dernières instances et dans les structures et réseaux parlementaires dont la Chambre est membre, outre la présidence de la réunion du bureau exécutif du réseau parlementaire de la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe et la tenue de la réunion avec les présidents des Unions parlementaires régionales et continentales d’Amérique latine.

Lors de ces réunions, les unions parlementaires régionales, continentales et internationales ont salué la stratégie adoptée par le Maroc dans la lutte contre le nouveau coronavirus, estimant que les bases et les valeurs de l’initiative du Souverain visant à mettre en place un cadre pratique de lutte contre les répercussions de l’épidémie au niveau africain, constitue un socle solide pour élaborer un plan d’action commun entre les pays du Sud pour lutter contre cette pandémie et ses répercussions à tous les niveaux.

Conscient de l’importance et de la particularité de la situation actuelle que traverse le pays, la Chambre des conseillers réitère son adhésion constante à la dynamique réformatrice et aux grands chantiers de développement engagés sous la conduite sage et clairvoyante de Sa Majesté le Roi, lesquels projets ont fait du Maroc un modèle pionnier et un exemple dans la région, a-t-il dit.