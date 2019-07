Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des représentants

lundi, 29 juillet, 2019 à 16:36

Rabat-Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, à l’occasion de la clôture de la deuxième session de l’année législative 2018-2019.

Dans ce message, M. El Malki exprime, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses meilleurs sentiments de fidélité et de gratitude à Sa Majesté le Roi.

M. El Malki indique dans ce message que “l’heureuse coïncidence de la clôture de la deuxième session de la troisième année législative de la dixième législature avec les célébrations par Votre peuple fidèle du 20-ème anniversaire de l’accession de Votre Majesté au Trône de Vos glorieux ancêtres, marque hautement l’histoire et constitue une valeur ajoutée”. “Ce moment est également une source de ravivement des sentiments de sincère fierté à l’égard de ce que Vous avez réalisé en faveur de Votre peuple fidèle et du pays, en matière de sécurité, de stabilité et d’espoir”, a-t-il ajouté.

“Il s’agit de 20 ans d’édification socio-économique et d’équité en matière de droits, de réhabilitation de la dimension culturelle et de démocratisation linguistique, ainsi que de constitutionnalisation courageuse des composantes de l’identité nationale et d’immunisation et d’institutionnalisation de cette dernière à travers des institutions prônant les valeurs de justice, d’équité et les enjeux de la modernisation et de la démocratisation”, souligne le Président de la Chambre des représentants.

Pour M. El Malki, “cette période fut également celle des Hautes initiatives royales visant à promouvoir la situation de la femme, de la famille et de l’enfance et à encourager les jeunes à adhérer aux processus nationaux en ayant confiance dans l’histoire et dans le futur”.

Le message ajoute aussi qu’il s’agit de vingt ans “de construction institutionnelle, de performance législative, d’enrichissement constitutionnel et de développement politique favorable au pluralisme, à l’ouverture, au dialogue, à la concertation et à la participation”, mettant l’accent sur l’appel constant du Souverain aux représentants de la nation pour l’adoption d’une pratique législative sérieuse qui répond aux transformations, aux contraintes et aux exigences de la réalité et d’une diplomatie parlementaire proactive qui a honoré son devoir national, par sa présence forte et efficace, dans l’ensemble des foras parlementaires arabes, islamiques, africains, régionaux et internationaux, en consolidation du rayonnement du Royaume du Maroc et au service des intérêts supérieurs du pays, avec à leur tête l’intégrité territoriale du Maroc et le soutien aux questions de paix et de légitimité dans le monde, notamment la cause palestinienne juste.

Ainsi, M. El Malki a fait part de sa fierté de ces deux décennies de règne sage et clairvoyant de Sa Majesté le Roi et des Hautes Orientations royales que toutes les composantes de la Chambre des représentants ont veillé à traduire sur le champ législatif et juridique national, en répondant à davantage de défis de réforme: adoption du projet de la loi-cadre relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, considéré comme un événement législatif phare dans le parcours de la réforme et de la mise à niveau de ce système, mais aussi les projets de loi relatifs à la réforme du régime des terres collectives qui constituera un outil de promotion du monde rural, de développement de l’agriculture et d’encouragement des investissements créateurs d’emploi.

Le président de la Chambre des représentants a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.