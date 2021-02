Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du Président de la Chambre des Représentants

mercredi, 10 février, 2021 à 17:19

Rabat – Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, à l’occasion de la clôture de la session d’octobre de l’année législative 2020-2021.

Dans ce message, M. El Malki exprime, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses sincères et profonds sentiments de fidélité, d’estime et de gratitude à Sa Majesté le Roi implorant le Très-Haut de Lui accorder santé, bien-être et réussite notamment dans Ses efforts et initiatives pour mener à bon port le peuple marocain dans cette conjoncture difficile marquée par les répercussions de la pandémie.

M. El Malki a fait part au Souverain de l’adhésion entière de l’ensemble des composantes de la Chambre, durant cette conjoncture exceptionnelle, et ce dans le droit fil des Hautes Orientations Royales afin de faire face aux différentes retombées de la pandémie à travers, notamment la poursuite de l’action quotidienne dans les différents domaines et secteurs sociaux, relevant que la Chambre des représentants a poursuivi ses travaux quotidiens et s’est acquittée de l’ensemble de ses missions, engagements et fonctions constitutionnelles en matière de législation, de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques.

De même, ajoute M. El Malki, la Chambre a été au devant de l’action diplomatique parlementaire, même si la plupart des formes de communication se réalisent à distance, relevant toutefois que la Chambre a répondu présente lors des activités tenues en présentiel et agissait en défendant les intérêts suprêmes du Maroc et du peuple, avec à leur tête la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

A cette occasion, il a adressé ses vifs remerciements au Souverain, saluant la décision sage, audacieuse et responsable de rétablir le trafic routier au niveau du passage d’El Guergarate au Sahara marocain.

“Cette décision a été exécutée par les Forces Armées Royales, qui veillent sur le territoire national, sa sécurité et sa stabilité conformément à la vision et aux ordres du Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR, que Dieu Le Préserve, dans un cadre clair de respect de la légitimité, des lois internationales et des résolutions et conventions de la communauté internationale”, relève le message.

Cet événement a suscité une grande satisfaction et fut une source de fierté pour tous les membres de la Chambre et l’ensemble du peuple marocain et a été soutenu par la majeure partie des pays de par le monde, grâce à la préparation sérieuse et à la précision de l’exécution, tant de facteurs qui ont déjoué les manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale, a souligné M. El Malki.

Ces positions de soutien à l’action du Maroc se sont traduites par les décisions de plusieurs pays frères et amis d’ouvrir des représentations diplomatiques dans le Sahara marocain, a-t-il indiqué.

En outre, la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara a constitué un point de changement structurel dans la position internationale en considérant le Sahara marocain comme point de départ à une solution définitive et logique ne dépassant pas le seuil de l’autonomie sous souveraineté marocaine, a relevé M. El Malki.

Le président de la Chambre des représentants a également salué l’engagement royal constant en faveur de la cause palestinienne et la préservation des droits du peuple palestinien pour son indépendance et la construction de son État national indépendant, relevant le rôle et l’action du Souverain pour la préservation de la ville sainte d’Al Qods et de ses lieux sacrés dans le cadre des lois et conventions internationales.