Mondial 2022: SM le Roi félicite dans un entretien téléphonique l’équipe nationale pour sa qualification

mardi, 29 mars, 2022 à 21:53

Rabat – A l’issue du match qui a opposé, mardi, la sélection nationale de football à son homologue de la République Démocratique du Congo, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a félicité les membres de l’équipe nationale pour la qualification au Mondial 2022.

Le Souverain S’est ainsi entretenu au téléphone avec le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, l’entraîneur de l’équipe nationale, Vahid Halilhodžić, et le capitaine Ghanem Saïss, auxquels le Souverain a exprimé Ses sincères félicitations aux joueurs et aux staffs technique et administratif qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes et accomplir un parcours excellent couronné par cette grande réalisation.