Nouvel an de l’Hégire 1446: SM le Roi adresse des cartes de vœux aux Chefs d’État des pays islamiques

samedi, 6 juillet, 2024 à 23:30

Rabat – A l’occasion de l’avènement du nouvel an de l’Hégire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé des cartes de vœux à Ses Frères Leurs Majestés, Leurs Excellences et Leurs Altesses, Rois, Présidents et Emirs des Etats islamiques.

Le Souverain leur exprime, dans ces cartes, Ses félicitations et Ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de faire de cette année bénie, une bonne et heureuse année pour la Oumma islamique.