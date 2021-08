Le président afghan félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 4 août, 2021 à 19:16

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République islamique d’Afghanistan, M. Achraf Ghani, à l’occasion du 22ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président afghan exprime à SM le Roi et au peuple marocain ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à l’occasion de la Fête du Trône.

“C’est un plaisir pour moi de veiller à la poursuite des relations amicales entre la République islamique d’Afghanistan et le Royaume du Maroc” affirme M. Ghani, soulignant que ces relations “sont bâties sur la base du respect mutuel et de la bonne volonté”.

Tout en réitérant sa disposition à développer et élargir ces relations, le président afghan a imploré le Très-Haut de combler le Souverain de santé et de réussite et le peuple marocain de prospérité et de progrès.