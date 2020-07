Le Président afghan félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aid Al Adha

vendredi, 31 juillet, 2020 à 11:15

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République d’Afghanistan, M. Ashraf Ghani, à l’occasion de l’Aid Al Adha.

Dans ce message, le président afghan exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux sincères de santé et bonheur à SM le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère.