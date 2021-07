Le Président angolais félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 30 juillet, 2021 à 15:59

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République d’Angola, Joao Manuel Goncalves Lourenco, à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président angolais exprime, au nom de l’exécutif angolais et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de bonne santé et de bonne santé au Souverain et ceux de prospérité pour le peuple marocain.

M. Goncalves Lourenco se félicite des avancées notables enregistrées dans plusieurs domaines au Maroc et de “l’impact positif” des réalisations de SM le Roi sur l’amélioration des conditions socioéconomiques du peuple marocain.

“J’ai la conviction que nos deux pays resteront fidèles à l’engagement de développer les efforts pour approfondir la coopération bilatérale”, en vue de réaliser des projets communs, souligne le président angolais.