Le Président d’Azerbaïdjan félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aïd Al Adha

mardi, 20 juillet, 2021 à 22:43

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République d’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Aliyev exprime, en son nom et en celui du peuple de l’Azerbaïdjan, ses chaleureuses félicitations au Souverain et à l’ensemble du peuple marocain.

En cette occasion bénie, le président Aliyev exprime aussi ses voeux de santé et bonheur à SM le Roi et de paix et de prospérité au Royaume du Maroc ami.