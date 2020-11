Le président du Bénin félicite SM le Roi à l’occasion de la fête de l’indépendance

mercredi, 18 novembre, 2020 à 13:35

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l’occasion de la fête de l’indépendance.

Dans ce message, M. Talon exprime, au nom du gouvernement et du peuple béninois et en son nom propre, ses vives et chaleureuses félicitations, ainsi que ses vœux de santé et de bonheur au Souverain et aux membres de la Famille royale et ceux de paix et de progrès pour le peuple frère du Maroc.

“Je saisis cette occasion pour Vous réitérer mon engagement et ma disponibilité à travailler ensemble avec Vous, au renforcement des relations d’amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays”, écrit le président béninois.