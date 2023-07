Le président du Gabon félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

samedi, 29 juillet, 2023 à 20:17

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Gabon, M. Ali Bongo Ondimba, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Bongo adresse, en son nom propre et en celui du peuple et du gouvernement gabonais, ses vives et chaleureuses félicitations à SM le Roi.

Le président gabonais saisit cette solennelle circonstance pour formuler au Souverain et à l’illustre Famille Royale ses “vœux ardents” de santé et de bonheur, ainsi que ses souhaits de prospérité pour le peuple marocain frère.

M. Bongo saisit également cette heureuse opportunité pour se féliciter, à nouveau, de l’excellence des liens de fraternité, d’amitié et de coopération qui “unissent si heureusement la République gabonaise et le Royaume du Maroc, forgés au fil du temps dans la solidarité et le respect mutuel”, souhaitant à SM le Roi “longévité et plein succès” dans Son œuvre de modernisation du Royaume.