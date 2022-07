Le Président du Monténégro félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 29 juillet, 2022 à 21:26

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président du Monténégro, Milo Dukanovic, à l’occasion du 23è anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, M. Dukanovic exprime, au nom du peuple monténégrin et en son nom, ses félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi et de davantage de progrès et de bien-être au peuple marocain ami.

“C’est avec optimisme que je perçois le futur des relations entre le Maroc et le Monténégro, basées sur le respect et l’appréciation, ainsi que sur un fort engagement commun en faveur de la paix et du développement”, écrit M. Dukanovic.

L’appartenance au bassin méditerranéen œuvre en faveur du rapprochement et de la coopération entre les deux pays, ajoute le président monténégrin, se disant convaincu que les politiques des deux États continueront d’agir pour l’intensification des communications et de la connexion de leurs citoyens.