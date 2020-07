Le Président du Monténégro félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 30 juillet, 2020 à 15:25

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président du Monténégro, M. Milo Dukanovic, à l’occasion du 21è anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, M. Dukanovic exprime, au nom du peuple monténégrin et en son nom personnel, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de bien-être au peuple marocain ami.

Le président du Monténégro affirme que son pays est fortement attaché au développement des liens amicaux et de coopération qui le lient au Maroc, dans le dessein d’assurer la prospérité des deux nations.