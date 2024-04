Le président du Turkménistan félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr

mercredi, 10 avril, 2024 à 10:32

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président du Turkménistan, M. Serdar Berdimuhamedov, à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le président du Turkménistan exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi, formant le vœu que cette fête religieuse, qui symbolise idéalement les hautes valeurs spirituelles de l’humanisme, de la bonté et du partage, contribuera davantage au renforcement de la compréhension mutuelle, de la solidarité et de la paix dans le monde musulman.

Par la même occasion, le président du Turkménistan renouvelle ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi, ainsi que de bien-être et de prospérité pour le peuple marocain.