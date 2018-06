Le Président égyptien félicite SM le Roi à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr

jeudi, 14 juin, 2018 à 22:26

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président égyptien, M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le président Al-Sissi exprime en son nom et en celui du peuple et du gouvernement égyptiens, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux fraternels de santé et de bonheur à SM le Roi, implorant le Très-Haut de réaliser les aspirations et les souhaits du peuple marocain.

Le Président égyptien souligne que la fête de l’Aid Al-fitr marquant la fin du mois du Ramadan est une occasion bénie au cours de laquelle les liens entre les peuples de la Oumma islamique se voient renforcés, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour la oumma arabe et islamique dans la quiétude, le bien-être et la bénédiction.