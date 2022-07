Le Président estonien félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 29 juillet, 2022 à 22:33

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République d’Estonie, M. Alar Karis, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, le président estonien exprime ses sincères félicitations au Souverain et au peuple marocain.

‘’Alors que nous célébrons cette année le 30e anniversaire de l’établissement de nos relations diplomatiques, je suis heureux de constater que les relations entre l’Estonie et le Maroc n’ont cessé d’évoluer et de progresser au cours de ces années’’, écrit le président estonien, espérant que de ‘’nouvelles possibilités s’ouvriront pour les contacts entre nos États et nos peuples’’.