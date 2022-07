Le Président gabonais félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 29 juillet, 2022 à 22:06

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Gabon, M. Ali Bongo Ondimba, à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône.

Le président gabonais saisit cette solennelle circonstance pour exprimer en son nom propre, en celui du peuple et du gouvernement gabonais, ses vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de longévité à SM le Roi et à l’illustre Famille Royale, ainsi que ses souhaits de prospérité continue au peuple marocain frère.

“La commémoration de cet important événement constitue un moment privilégié de parfaite communion entre le peuple marocain et Votre Majesté, garant de l’unité du Royaume du Maroc, de sa stabilité, de sa pérennité, ainsi que de son intégrité territoriale”, écrit le président Ali Bongo.

A cette occasion, le chef de l’Etat gabonais renouvelle à Sa Majesté le Roi sa volonté d’approfondir la confiance mutuelle que “nous partageons et de renforcer davantage les liens privilégiés et multiformes qu’entretiennent nos deux pays, matérialisés, entre autres, par notre vision, d’œuvrer constamment en faveur d’un partenariat de référence et d’une coopération sud-sud agissante et solidaire mais aussi par notre convergence de vues au sein des instances continentales et internationales”.