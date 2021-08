Le président lituanien félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 4 août, 2021 à 19:14

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président lituanien M. Gitanas Nausėda, à l’occasion du 22ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, le président lituanien exprime ses chaleureuses félicitations à SM le Roi, et ses veux de bien-être au peuple marocain et de paix et prospérité au Maroc.

M. Nausėda souhaite que “les initiatives conjointes des deux peuples dans les domaines du tourisme et de la culture, entre autres, puissent renforcer davantage les relations bilatérales entre la Lituanie et le Maroc”, se disant “déterminé à poursuivre le développement d’un dialogue étroit entre le Maroc et l’Union européenne”.