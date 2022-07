Le Président Macky Sall félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 29 juillet, 2022 à 21:45

Rabat – Le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a adressé un message de félicitations à SM le Roi Mohammed VI , à l’occasion du 23-ème anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, le Président sénégalais exprime ses chaleureuses félicitations, ses vœux ardents de bonne santé et de longévité à Sa Majesté le Roi et ses souhaits de bien être et de progrès continus au peuple marocain ami et frère.

“Ayant à l’esprit les relations anciennes d’amitié cordiale et de coopération conviviale entre nos deux pays, je Vous réitère ma constante disponibilité à œuvrer avec Vous au raffermissement de ces liens privilégiés”, écrit le Président Macky Sall dans son message.