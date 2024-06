Le Président palestinien félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aid Al Adha

dimanche, 16 juin, 2024 à 19:57

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de l’Etat de Palestine, président du Comité exécutif de l’Organisation de Libération de Palestine, Mahmoud Abbas, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le Président Abbas exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations fraternelles, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain, le gouvernement et le peuple marocain frère ainsi que tous les peuples de la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits, le bien-être et la bénédiction.