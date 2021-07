Le président polonais félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 30 juillet, 2021 à 15:17

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président polonais M. Andrzej Duda, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président polonais exprime, au nom du peuple polonais et en son nom personnel, ses sincères félicitations et ses vœux de santé et de bien-être au Souverain, et de paix, de prospérité et de développement pour le peuple marocain.

“Le maintien des relations dynamiques et globales avec le Royaume du Maroc est pour nous d’une importance prioritaire”, écrit M. Duda, faisant part de sa détermination à les approfondir davantage, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne.

Le président polonais dit compter sur la poursuite de la “coopération fructueuse” entre le Maroc et la Pologne sur la scène internationale, y compris au sein de l’ONU et dans d’autres fora multilatéraux, pour “renforcer la paix et la prospérité mondiales ainsi que la sécurité et la stabilité dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient”.