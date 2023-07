Le président de la République d’Azerbaïdjan félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

samedi, 29 juillet, 2023 à 20:38

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Aliyev exprime en son propre nom et en celui du peuple azerbaïdjanais ses plus profondes félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi et au peuple marocain frère.

“En ce jour de la fête, je Vous souhaite de la bonne santé, du bonheur, de la réussite dans Vos activités et toujours de la paix et de la prospérité à Votre peuple frère”, lit-on dans ce message.

“Les relations azerbaïdjanaises-marocaines ont de bonnes traditions. Je suis sûr que nous continuerons à effectuer des efforts conjoints pour renforcer les relations traditionnellement amicales entres nos pays et pour élargir notre coopération mutuellement bénéfique aux niveaux bilatéral et multilatéral”, souligne le président azerbaïdjanais.