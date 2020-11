Le président de la République du Ghana félicite SM le Roi à l’occasion de la fête de l’indépendance

mercredi, 18 novembre, 2020 à 14:37

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, à l’occasion de la fête de l’indépendance.

Dans ce message, le président ghanéen exprime, au nom du gouvernement et du peuple du Ghana et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de bien-être au Souverain et de paix et de prospérité au Royaume du Maroc.

A cette occasion, M. Nana Akufo-Addo affirme que conformément à la vision de la coopération Sud-Sud de Sa Majesté et Sa volonté de développer la coopération avec l’Afrique subsaharienne, “les relations entre les deux pays se sont renforcées au cours des années dans les domaines de l’enseignement, de l’agriculture et du commerce”, se disant convaincu que les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples se renforceront davantage dans les années à venir au profit de leurs intérêts communs.