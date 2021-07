Le président de la République du Kirghizistan félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

samedi, 31 juillet, 2021 à 9:13

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Kirghizistan, Sadyr Japarov, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le Président de la République du Kirghizistan exprime ses félicitations cordiales et ses voeux les meilleurs de santé et de réussite à Sa Majesté le Roi et de prospérité et paix au peuple marocain.

M. Japarov se dit persuadé que les relations d’amitié entre les deux pays, fondées sur la confiance mutuelle, continueront de se renforcer et se développer.