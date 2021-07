Le président de la République du Kirghizistan félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aid Al-Adha

mardi, 20 juillet, 2021 à 22:53

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Kirghizistan, Sadyr Japarov, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Dans ce message, M. Japarov exprime à SM le Roi et à l’ensemble du peuple marocain ses chaleureuses félicitations, implorant le Très-Haut de perpétuer sur la Oumma les bienfaits de la sécurité et de la prospérité et de combler, en ces jours bénis, chaque foyer de bienfaits et de bénédictions.

Après s’être dit confiant quant à la consolidation et au développement des relations d’amitié entre les deux pays, fondées sur le respect et la confiance mutuels, le Président kirghize saisit l’occasion pour souhaiter au Souverain santé, bien-être et succès et au peuple marocain ami paix et prospérité.