Le président de la République Populaire de la Chine félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 30 juillet, 2020 à 11:25

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République Populaire de la Chine, Xi Jinping, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président chinois exprime, au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi qu’en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de succès au Souverain, de prospérité au Royaume et de bonheur au peuple marocain ami.

“Sous la conduite de Votre Majesté, le Maroc a pris des mesures énergiques dans la lutte contre la COVID-19, déployé tous les moyens pour protéger la vie et la santé du peuple, et obtenu des résultats remarquables”, souligne M. Xi Jinping.

“Très attaché au développement des relations entre les deux pays”, le président de la Chine fait part de sa détermination à œuvrer de concert avec Sa Majesté pour poursuivre la coopération active contre la COVID-19 et approfondir et enrichir le partenariat stratégique sino-marocain dans l’intérêt des deux pays et des deux peuples.