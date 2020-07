Le président sénégalais félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 29 juillet, 2020 à 23:41

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, le président sénégalais adresse ses chaleureuses félicitations et ses vœux “les plus ardents de bonne santé et de longévité” au Souverain, ainsi que ses “souhaits ardents de bien-être et de progrès continus au peuple marocain ami et frère”

M. Sall met en exergue, à cette occasion, les relations anciennes et privilégiées d’amitié fraternelle et de coopération multiforme entre les deux pays, réitérant sa constante disponibilité à œuvrer avec le Souverain au raffermissement de ces liens.