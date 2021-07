Le président serbe félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

samedi, 31 juillet, 2021 à 15:45

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Serbie M. Aleksandar Vucic, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Vucic exprime, au nom des citoyens de la Serbie et en son nom personnel, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur personnel au Souverain, et de prospérité pour le Maroc et le peuple marocain.

Le président serbe se réjouit de la coopération fructueuse entre les deux pays, laquelle a été réaffirmée lors de récentes visites des hauts officiels de la République de Serbie au Royaume du Maroc, se disant persuadé que cette coopération sera promue dans tous les domaines d’intérêt mutuel, au profit des deux peuples amis.