Le président tadjik félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 6 août, 2020 à 18:55

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Tadjikistan, M. Emomalii Rahmon, à l’occasion du 21ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône.

Dans ce message, le président tadjik exprime au Souverain ses vœux de davantage de santé, de bonheur, de réussite et de succès, ainsi que ceux de davantage de sécurité, de stabilité, de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

M. Rahmon se dit heureux d’exprimer à SM le Roi et au peuple marocain frère ses sincères félicitations à l’occasion de la Fête du Trône, tout en exprimant la volonté de la République du Tadjikistan de consolider ses relations avec le Maroc et de les hisser à des horizons plus larges, à travers de nouvelles actions pratiques dans tous les domaines d’intérêt commun.

“Grâce à nos efforts conjoints, le niveau de nos relations dans divers domaines de coopération sera hissé”, affirme le président tadjik, exprimant sa disposition à déployer davantage d’efforts conjoints pour élargir ces relations.