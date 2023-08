La présidente de la République de Géorgie félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 3 août, 2023 à 20:28

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la présidente de la République de Géorgie, Salomé Zourabichvili, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, Mme Zourabichvili exprime, en son nom et en celui du peuple géorgien, ses sincères félicitations ainsi que ses meilleurs voeux de succès pour Sa Majesté le Roi, et de paix et de prospérité pour le peuple marocain ami.

A cette occasion, la présidente Zourabichvili émet le souhait de voir les deux pays franchir des étapes importantes en vue d’approfondir et de renforcer leurs relations d’amitié.