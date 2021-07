Le Prince héritier d’Abou Dhabi félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 29 juillet, 2021 à 23:17

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane exprime ses meilleures félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à SM le Roi et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple marocain frère.