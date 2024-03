Ramadan 1445 H: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président égyptien

mardi, 12 mars, 2024 à 16:40

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Président égyptien exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux fraternels à SM le Roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain et pour le peuple marocain frère dans davantage de progrès et de prospérité, et pour l’ensemble des peuples de la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits, et dans davantage de gloire et de grandeur.

Le Président Al-Sissi implore le Tout-Puissant de combler Sa Majesté le Roi des vertus de la santé et du bonheur, ainsi que les deux peuples frères et l’ensemble des peuples arabes et islamiques de davantage de progrès et de prospérité.