Ramadan: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président gabonais

samedi, 2 avril, 2022 à 21:16

Le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), M. Abderrahim El Hafidi, a tenu, jeudi, une réunion avec les autorités relevant de la Wilaya de la région de l’Oriental sous la présidence de M. Ali Khalil, Gouverneur de la Province de Nador, qui a représenté le Wali de la Région de l’Oriental et Gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, et en présence des Gouverneurs des provinces de Berkane, Driouch et Jerada.