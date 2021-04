Ramadan: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président irakien

mardi, 13 avril, 2021 à 23:03

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d’Irak, M. Barham Salih, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président irakien exprime en son nom et au nom du peuple irakien ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Très-Haut d’accorder santé et succès au Souverain ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

A cette occasion, le président Salih affirme la volonté de l’Irak à poursuivre le renforcement de la fraternité et de la coopération entre les deux pays et peuples frères dans tous les domaines.