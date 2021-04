Ramadan : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Serviteur des Lieux saints de l’Islam

mardi, 13 avril, 2021 à 19:19

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Serviteur des Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie saoudite, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud exprime au Souverain ses vœux sincères de santé et de bonheur et de davantage de progrès et de prospérité au Royaume du Maroc et à son peuple frère.

Le Souverain d’Arabie Saoudite implore également le Tout-Puissant pour que ce mois soit porteur de bienfaits et de bénédiction pour tous les peuples de la Oumma islamique.